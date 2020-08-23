تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني..تغريم مخالفي "حظر التجمعات" بإنجلترا

لندن- (بي بي سي):

منحت السلطات في إنجلترا جهاز الشرطة صلاحيات جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل ستسمح له بتحصيل غرامات تصل لعشرة الآف جنيه أسترليني، أكثر من 13 ألف دولار، من كل من ينظم تجمعات يرﺑو ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ بها ﻋلى ﺍﻟثلاثين، في إطار جهود مكافحة كورونا.

ولا تنتهي الغرامة عند هذا الحدـ فهناك 100 جنيه أسترليني أخرى، أكثر من 130 دولار أمريكية، بات بوسع الشرطة البريطانية أيضا فرضها على كل مشارك بهذة التجمعات، وذلك مع إمكانية مضاعفة الغرامات عن أي جريمة إضافية بحد أقصى 3200 جنيه إسترليني لكل فرد يخالف القيود العمول بها.

ويسري نفس المستوى من الغرامات الباهظة على المخالفين للقواعد الملزمة الآن بوجوب تغطية الوجه ووضع قناع أو كمامة في أماكن مثل وسائل النقل العام أو المتاجر ومحال البقالة والسوبرماركت.

يأتي ذلك بعدما رصدت شرطة مدينة برمنغهام، واحدة من أهم مدن إنجلترا شمالي العاصمة لندن، أكثر من 70 تجمعا كبيرا في الشوارع والمنازل نهاية الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يصرح بعودتها حتى الآن، فيما أبلغت الشرطة في بلدة هيدرسفيلد ، قرب مانشستر، عن قيامها بتفريق احتشاد شارك فيه حوالي 300 شخص على نحو غير مسموح.

من جانبها أفادت شرطة سكوتلاند يارد في لندن بأنها وفي هذه الأثناء تعاملت مع أكثر من 1000 احتفال غير مصرح به منذ نهاية يونيو.