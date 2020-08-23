شينزو آبي يصبح غدا أطول رؤساء وزراء في اليابان بقاء في المنصب

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وكالة "جي.جي برس" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي سيحتفل غدا الاثنين بمرور 2799 يوما على التوالي على توليه المنصب، منذ أن عاد إلى منصبه في أواخر عام 2012، ليصبح أطول رئيس حكومة بقاء في المنصب.

وبينما حقق آبي استقرارا سياسيا بتعزيز قاعدة سلطته، وقيادة حزبه "الليبرالي الديمقراطي" وفوزه المتعاقب في الانتخابات الوطنية، يشير الكثيرون إلى غطرسة إدارته بسبب فترة حكمها الطويلة.

ومع بقاء حوالي عام حتى انتهاء ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر 2021، دخل آبي مرحلة حاسمة أيضا في وقت يتصاعد فيه القلق على صحته.

وبذلك يصبح آبي اليوم الأحد متعادلا مع عمه الأكبر، ايساكو ساتو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 2798 يوما متتالية، بين 9 نوفمبر 1964 و7 يوليو 1972، وسيتفوق على ساتو غدا الاثنين، ليكون رئيس الوزراء الذي يقضي أطول فترة في المنصب باليابان.