حالات الوفاة بكورونا في العالم تتخطى 800 ألف حالة

نيويورك - (د ب أ)

تخطت وفيات مرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم عتبة 800 ألف وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وشهدت الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي وفاة أكثر من 1000 جراء فيروس كورونا.

وفي أوروبا، سجلت ألمانيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة، لكن الموجة الجديدة للفيروس في القارة تعد أقل فتكا من الموجة الأولى حتى الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت ما لا يقل عن 41 مدرسة في برلين، وهي واحدة من أولى الأماكن في ألمانيا التي أعادت فتح المرافق بعد العطلة الصيفية، حالات جديدة للإصابة بكوفيد- 19، ويخضع مئات الطلاب والمدرسين للحجر الصحي . وتباطأ معدل حالات الإصابة والوفيات في فلوريدا، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في العالم من 23 مليون.

وأدى تزايد الفحوص في الدول الأوروبية وإجراءات الحماية الأكثر صرامة للأشخاص المعرضين للخطر إلى خفض الوفيات.

وفي المملكة المتحدة، أدى تعهد رئيس وزراء بوريس جونسون بإعادة الأطفال إلى المدارس إلى الشعور بالخوف من دخول البلاد في أزمة أخرى.

وتعتزم كوريا الجنوبية توسيع نطاق إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتشمل الدولة بأكملها.