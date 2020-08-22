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صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لسلوك إيران التخريبي

10:20 ص السبت 22 أغسطس 2020
صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لسلوك إيران التخريبي

إيران

الرياض- أ ش أ:

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم ورادع للسلوك التخريبي لإيران التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجنداتها الخبيثة وترفض بل وتعطل كل مساعي الـسلام في المنطقة.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، السبت، التي جاءت بعنوان ( البعد الأوحد لإرهاب إيران ) - أن الممارسات الـعدوانية للنظام الإيراني في المنطقة، من خلال ميليشياتها وأذرعها في لبنان واليمن وبقية الـدول الـعربية الـتي تتواجد هـذه الـعصابات على أراضيها، والـتي ورغم كل المواقف الـدولـية لا تزال تجد الـدعم والتسليح من قبل النظام في طهران؛ لكي تمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم والتخريب والعدوان والاعتداءات الخارجة عن كل القوانين والأعراف، والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس الماضي من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).

هذا المحتوى من

Asha
إيران الإرهاب اليمن لبنان

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