صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لسلوك إيران التخريبي
الرياض- أ ش أ:
أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم ورادع للسلوك التخريبي لإيران التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجنداتها الخبيثة وترفض بل وتعطل كل مساعي الـسلام في المنطقة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، السبت، التي جاءت بعنوان ( البعد الأوحد لإرهاب إيران ) - أن الممارسات الـعدوانية للنظام الإيراني في المنطقة، من خلال ميليشياتها وأذرعها في لبنان واليمن وبقية الـدول الـعربية الـتي تتواجد هـذه الـعصابات على أراضيها، والـتي ورغم كل المواقف الـدولـية لا تزال تجد الـدعم والتسليح من قبل النظام في طهران؛ لكي تمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم والتخريب والعدوان والاعتداءات الخارجة عن كل القوانين والأعراف، والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس الماضي من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان