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ألمانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ أبريل

08:00 ص السبت 22 أغسطس 2020
ألمانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ أبريل

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى معدل يومي من أواخر أبريل.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقما أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميا.

وشهدت الأعداد انخفاضا منذ أواخر يوليو.

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