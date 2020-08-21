قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخصين بحوزتهما سيارة مواد بترولية في النزهة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالنزهة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين سائق، وتباع أثناء استقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم، و60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم.



وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.