إيران تعلن تصنيع صاروخين باسمي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

طهران - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، عن تصنيع صاروخين باسمي قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أمريكية في العراق مطلع العام.

وكشف عن تصنيع صاروخ "الشهيد حاج قاسم"، وهو باليستي بمدى 1400 كيلومتر، وصاروخ "الشهيد أبو مهدي" وهو كروز بحري بمدى ألف كيلومتر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير الحديث، خلال إزاحة الستار عن منجزات جديدة لوزارة الدفاع بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، عن "التقدم الكبير الذي حققته الصناعة الدفاعية في البلاد ... اعتمادا على مبدأين أساسيين هما الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات البلاد".

وركز على منجزات المجال الصاروخي الذي "يعد العنصر الأساسي لقدرة الردع لدى البلاد".