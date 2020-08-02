تركيا تقرر إيقاف الرحلات الجوية إلى العراق لمدة شهر

بغداد- (د ب أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، الأحد، أن سلطة الطيران التركية علقت رحلاتها الجوية إلى العراق لأسباب صحية حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقي، الأحد، أن ذلك جاء بتوصيات من وزارة الصحة التركية .

وأضاف البيان: "فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".