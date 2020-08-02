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الهند: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى مليون و750 ألفا و723 حالة

11:44 ص الأحد 02 أغسطس 2020
الهند: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى مليون و750 ألفا و723 حالة

الهند

نيودلهي- أ ش أ:

ارتفعت، الأحد، حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى مليون و750 ألفا و723 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 ألفا و735 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 37 ألفا و364 حالة، وذلك عقب تسجيل 853 حالة وفاة جديدة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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