أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

القبض على وزير سابق من محافظي بريطانيا اغتصب موظفة برلمانية

06:41 ص الأحد 02 أغسطس 2020
القبض على وزير سابق من محافظي بريطانيا اغتصب موظفة برلمانية

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على وزير سابق ينتمي لحزب المحافظين بعد أن اتهمته امرأة بإغتصابها والاعتداء الجنسي عليها والسيطرة عليها قسريا، حسبما ذكرت تقارير اخبارية محلية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن شرطة العاصمة لندن أكدت أنها فتحت تحقيقا في أربع حوادث وقعت خلال الفترة بين تموز/يوليو 2019 و يناير 2020 في مواقع مختلفة بالمدينة.

وقالت الشرطة إنه تم وضع "رجل في الخمسينات من عمره" قيد الاحتجاز في وقت مبكر أمس، وكان لا يزال بقسم للشرطة في شرق لندن الليلة الماضية، دون الكشف عن اسمه.

ويواجه الوزير السابق وعضو البرلمان الحالي، إدعاءات من امرأة ورد أنها كانت موظفة بالبرلمان، بأنه اعتدى عليها عدة مرات.

وتقول المرأة إن النائب اعتدى عليها وأجبرها على ممارسة الجنس، وتركها وقد أصيبت بصدمة شديدة، واضطرت إلى الذهاب للمستشفى.

الشرطة البريطانية اغتصاب بريطانيا لندن

الخبر التالى:

تسجيل حالتي وفاة جديدتن بكورونا في كردستان العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان