الأمم المتحدة: بومبيو وجوتيريش يلتقيان في نيويورك غدًا

نيويورك - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك غدا الخميس، وسط خطط أمريكية للمطالبة بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يحاول بومبيو تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على طهران في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وتم وضع تصور للآلية حال تبين أن إيران غير ممتثلة للاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى الدولية الست في فيينا عام 2015.

وكان الهدف من الاتفاق منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.

وتسمح الآلية لأطراف الاتفاق بالدعوة إلى إعادة فرض العقوبات في عملية معقدة لا يمكن أن يعرقلها حق النقض (الفيتو).

وتشك معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن في شرعية استدعاء واشنطن لآلية "سناب باك"، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا عام 2018.

وهدد مسؤولون أمريكيون، من بينهم بومبيو، باتخاذ إجراء بعد أن رفض مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بشدة محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن ينتهي الحظر في أكتوبر.