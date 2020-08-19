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الفاتيكان يمنح السفير المصري لديه وسامًا بدرجة فارس

09:16 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الفاتيكان يمنح السفير المصري لديه وسامًا بدرجة فارس

الفاتيكان يمنح السفير المصري لديه وسامًا بدرجة فار

وكالات

منحت دولة الفاتيكان، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي محمود سامي، وسامًا بدرجة فارس، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للبعثة منذ عام ٢٠١٧، وإسهامه في تعزيز العلاقات بين الجانبين ومشاركته في دعم الحوار بين الأديان، وتثمينًا للعلاقات المتميزة بين مصر والفاتيكان.

ويعد هذا التكريم تقديرًا من الفاتيكان للعلاقات الودية والمستقرة التي تحتفظ بها مع مصر، خاصة في ظل ما تميزت به العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال الفترة الماضية من تطور شهد عددًا من الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسئولين بالبلديّن، فضلاً عن الزيارات المتعددة لفضيلة شيخ الأزهر الشريف ووفود من المؤسسات الدينية المصرية والفاتيكانية.

الفاتيكان سفير مصر لدى دولة الفاتيكان محمود سامي

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