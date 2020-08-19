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الحزب الديمقراطي يعتزم ترشيح هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس

06:07 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الحزب الديمقراطي يعتزم ترشيح هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس

كامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن يرشح رسميًا كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس، في الليلة الثالثة من مؤتمره اليوم الأربعاء، الذي سوف يلقي فيه كلمة أيضًا الرئيس السابق باراك أوباما.

وسوف تدخل هاريس التاريخ بوصفها أول امرأة سمراء وأول أمريكية أسيوية تقبل الترشيح لمنصب نائب الرئيس من جانب حزب أمريكي كبير.

وسوف تلقي السيناتور عن ولاية كاليفورنيا البالغة 55 عامًا، تصريحات في ولاية ديلاوير مسقط رأس جو بايدن مرشح الحزب لمنصب الرئيس الأمريكي، ومن الولاية سوف يلقي خطاب قبول ترشيحه غد الخميس.

ويأتي هذا بعدما أصبح بايدن رسميًا أمس الثلاثاء، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تجرى في نوفمبر المقبل.

ويقام المؤتمر ومدته أربعة أيام عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على الأغلب كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي أوباما وهو أول رئيس أسود للولايات المتحدة، كلمة تأييد لنائبه السابق مساء اليوم.

وألقت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، كلمة لاذعة أمس الثلاثاء في الليلة الافتتاحية للمؤتمر ضد ترامب، واصفة إدارته بـ"الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم بايدن على ترامب على المستوى الوطني وسط غضب بشأن تصديه للجائحة، رغم أن المنافسة الرئيسية سوف تكون في الولايات التي يعد تصويتها حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كامالا هاريس الحزب الديمقراطي الأمريكي باراك أوباما دونالد ترامب

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