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رئيس الوزراء الياباني يعود للعمل بعد خضوعه لفحص طبي

12:23 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
رئيس الوزراء الياباني يعود للعمل بعد خضوعه لفحص طبي

شينزو آبي

وكالات:

عاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مكتبه، مؤكدا أنه مستعد للعمل بعد يومين من خضوعه لفحص طبي في أحد مستشفيات طوكيو.

وقال آبي للصحفيين اليوم الأربعاء لدى دخول مكتبه: "خضعت لفحص طبي للتأكد من أن صحتي على ما يرام، والآن أنا مستعد للعودة إلى العمل وبذل قصارى جهدي".

وفي وقت سابق، أوضح مصدر حكومي مطلع، أن دخول آبي المستشفى جاء بعدما أبدى مسؤول كبير قلقه من إصابة رئيس الوزراء بإرهاق بسبب عبء العمل خلال جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أن آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق يوم الاثنين بعد الفحوصات في مستشفى كيو الجامعي بطوكيو.

ولم يعرف على الفور سبب إجراء هذا الفحص، وقالت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن أشخاص قريبين من رئيس الوزراء إنه فحص عادي، في حين ذكرت محطة "نيبون" التلفزيونية نقلا عن مصادر حكومية إنه ليس أمرا مقلقا.

شينزو آبي فحص طبي رئيس الوزراء الياباني

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