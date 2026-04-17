"أغبياء ومرضى نفسيًا".. ترامب يهاجم صحفيين ومذيعين بارزين في أمريكا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناشط والناقد الأمريكي تاكر كارلسون والصحفية الأمريكية ميجين كيلي والمذيعة الأمريكية كانداس أوينز.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال الجمعة: "تاكر شخص منخفض الذكاء - من السهل دائمًا هزيمته، ومبالغ في تقديره بشكل كبير!!! وكذلك ميجين كيلي و"كانداس أوينز" (غبية جدًا ومريضة نفسيًا!)، وأليكس جونز المفلس، الذي "مخّه محروق" تمامًا. وهناك آخرون أيضًا".

وتابع ترامب في منشوره: " ثم لدينا آخرون جيدون جدًا، مؤيدون حقيقيون لحركة "ماجا" بالكامل، وأذكياء. يجب أن أضع قائمة بالجيّد والسيئ ومن هم في المنتصف. ألن يكون ذلك مثيرًا للاهتمام؟؟؟".

أمريكا في عهد بايدن

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس الأبيض جو بايدن كانت ميتة ويضحك عليها الجميع.

وكتب دونالد ترامب على تروث سوشيال الجمعة: "الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة سخونة في العالم الآن" وتابع ترامب: "منذ وقت قصير فقط، في عهد جو بايدن النعسان، كانت ميتة، ويضحك عليها في جميع أنحاء العالم!!! لكن ليس بعد الآن - لا أحد يضحك".