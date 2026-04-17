شهدت المحافظات المصرية، منذ الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، موجة من الطقس السيئ والعواصف الترابية التي غطت سماء عدة مناطق، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية، وسط استنفار للأجهزة التنفيذية لتأمين حركة المرور والملاحة.

المحافظات تحت حصار الرمال

رصدت كاميرات "مصراوي" عبر فيديوهات حية من قلب الحدث، تأثر محافظات (المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، وبورسعيد) بنشاط رياح عاتية مثيرة للرمال والأتربة.

ففي محافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والوادي الجديد)، غطت الأتربة الكثيفة الطرق الصحراوية والزراعية، ووصلت الرؤية في بعض المناطق إلى مستويات حرجة.

وفي مدن القناة (السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد) تسببت العاصفة في حجب رؤية معالم جغرافية شهيرة مثل "جبل عتاقة" بالسويس، بينما استمرت جهود تأمين حركة الملاحة البحرية لضمان انتظامها رغم الأجواء المغبرة.

وفي الشرقية سادت أجواء خانقة مع نشاط رياح محملة بالرمال أثرت على الحركة اليومية للمواطنين.

الأرصاد: الرؤية انخفضت لأقل من 1000 متر

من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن وصول سرعة الرياح إلى (40-50 كم/س)، مؤكدة أن تدهور الرؤية الأفقية وصل في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر. وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء المغبرة ستستمر خلال فترات النهار، مع توقعات بهبات رياح أقوى تتراوح بين (60-70 كم/س) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: 29 : 30 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 25 : 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 30 : 31 درجة مئوية.

تحذير عاجل: سيول تلوح في الأفق

وحذرت الهيئة من تطور الحالة الجوية غداً السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على: مناطق من سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، خليجي السويس والعقبة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على الإسكندرية ووسط وجنوب الصعيد، قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

"روشتة" الحماية للمواطنين

وجهت الجهات المعنية ومحافظو المناطق المتضررة مجموعة من التعليمات العاجلة للمواطنين لضمان سلامتهم:

لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية: ضرورة ارتداء الكمامات وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.

لقائدي المركبات: توخي الحذر الشديد على الطرق السريعة والمفتوحة، والالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الأضواء الكاشفة.

داخل المنازل: إغلاق النوافذ والأبواب جيداً لمنع تسرب الأتربة الناعمة.