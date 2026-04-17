ترامب يشكر إيران بعد إعلانها فتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:30 م 17/04/2026

دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لإيران بعد إعلانها فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لقد أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل. شكرًا لكم!".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف "عراقجي"، أن ذلك يتماشى مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، بحسب منشور له عبر موقع "إكس"، الجمعة: "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، على المسار المنسق كما أعلنته منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

