اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية في أنطاليا

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والسعودية على هامش منتدى دبلوماسي في ولاية أنطاليا جنوب تركيا اليوم، لبحث قضايا إقليمية تشمل الحرب مع إيران، وفقًا لما قاله مصدر دبلوماسي تركي لوكالة رويترز.

وقال المصدر: "من المتوقع أن يتضمن الاجتماع مناقشات حول تطوير حلول إقليمية للقضايا الإقليمية، لا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك في إطار نهج يقوم على الملكية الإقليمية".

وأضاف أن وزراء الدول الأربع كانوا قد عقدوا اجتماعات في مارس ضمن جهود للتوسط من أجل إنهاء الحرب في إيران.

منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده يومي 18 و19 أبريل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من مصر وباكستان والسعودية وتركيا، لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد بالمنطقة.

كما يشارك في الاجتماع الوزاري المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة. ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.