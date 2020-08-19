باكستان توافق على إجراء اختبارات سريرية على لقاح صيني مضاد لكورونا
كابول - (أ ف ب)
وافقت السلطات الباكستانية، على إجراء اختبارات المرحلة النهائية للقاح صيني تجريبي مضاد لوباء كوفيد-19، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء، مسؤولون وذلك في أول تجارب سريرية من نوعها في البلاد.
وبحسب المعهد الوطني الباكستاني للصحة وافقت السلطات على تجارب لقاح لا يزال قيد التطوير تنتجه شركة كانسينوبايو بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.
وجاء في بيان للمعهد الوطني الباكستاني "ستكون تجارب المرحلة الثالثة السريرية هذه الأولى على الإطلاق التي تجرى على لقاح في باكستان".
وتابع المعهد أن إدراج باكستان في التجارب سيساعدها في تأمين "إمدادات وأسعار تفضيلية للقاح".
وستجرى التجارب في عدد من المنشآت الطبية في باكستان، بما فيها مستشفى إندوس الكبير في كراتشي.
وقال مدير المستشفى عبد الباري لوكالة فرانس برس "نأمل في التوصل إلى لقاح في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وأوقعت جائحة كوفيد-19 أكثر من ستة آلاف وفاة في باكستان لكن وتيرة الإصابات تسجّل تباطؤا منذ أسابيع.
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