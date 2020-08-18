لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي: بوتين أمر في 2016 باستهداف حملة الديمقراطيين

واشنطن - (د ب أ)

خلصت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في تقريرها النهائي بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسة عام 2016، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمرًا باختراق حسابات الحزب الديمقراطي والكشف عن رسائل بريد إلكتروني بهدف الإضرار بحملة هيلاري كلينتون.

وخلص التحقيق إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يتواطأ مع موسكو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن اللجنة المكونة من الحزبين قولها في التقرير الذي صدر، اليوم الثلاثاء، "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باختراق شبكات الكمبيوتر والحسابات التابعة للحزب الديمقراطي وتسريب معلومات ضارة بهيلاري كلينتون وحملتها الرئاسية".

وتابعت اللجنة "كانت نية موسكو هي الإضرار بحملة كلينتون وتشويه إدارتها الرئاسية المتوقعة، ومساعدة حملة ترامب بعد أن أصبح ترامب المرشح الجمهوري المفترض، وتقويض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة".

ووجد تحقيق اللجنة الذي استمر ثلاثة أعوام العديد من الاتصالات بين شركاء ترامب والروس أو أشخاص تربطهم صلات بـالحكومة الروسية، فضلاً عن جهود لترامب للاستفادة من التسريبات سياسيًا، لكن اللجنة "لم تجد دليلا على التواطؤ بين الرئيس ترامب والروس".