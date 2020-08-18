الهند تحطم رقمًا قياسيًا في فحوصات كورونا خلال يوم واحد بـ٩٠٠ ألفا اختبار
الهند - (أ ش أ)
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إجراء نحو 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية تفشي الفيروس.
وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان أصدرته اليوم ونقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" على موقعها الإلكتروني "إن السلطات الصحية أجرت أمس 899 ألفا و864 اختبارا للكشف عن الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة بلغت نحو 31 مليونا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ظلت بقيت معدلات إيجابية الإصابة منخفضة، إذ ثبتت إيجابية 81ر8% من اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس أمس الاثنين، أي أقل من المتوسط الأسبوعي، والذي يبلغ 84ر8%".
وسجلت السلطات الصحية في الهند، والتي تعد إحدى أكثر دول العالم تضررا من الفيروس، أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما رصدت تعافي أكثر من 57 ألفا خلال نفس المدة.. وبلغت الإصابات المؤكدة حتى اليوم أكثر من مليونين و702 ألف حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 51 ألفا و797 حالة، وذلك بعد تسجيل 876 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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