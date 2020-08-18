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بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية

12:46 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية

بوتين وميركل

برلين- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الجاري.

وأضاف زايبرت في بيان، الثلاثاء، أن ميركل أكدت ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو - الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994 - بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

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بيلاروسيا فلاديمير بوتين الانتخابات الرئاسية أنجيلا ميركل

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