بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية
برلين- أ ش أ:
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الجاري.
وأضاف زايبرت في بيان، الثلاثاء، أن ميركل أكدت ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين.
وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو - الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994 - بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.
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