التشيك تعيد فرض ارتداء الكمامات استعدادا لبدء الدراسة

براغ - (د ب أ)

قالت جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، إنها ستعيد فرض ارتداء الكمامات اعتبارا من سبتمبر للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد عطلة الصيف.

وقال وزير الصحة آدم فوجتيك، إنه اعتبارا من أول سبتمبر فصاعدا، سيطلب من المواطنين تغطية وجوههم أثناء تواجدهم في المتاجر والمباني العامة وكذلك في وسائل النقل العام.

وقال الوزير إنه بعد انتهاء الإجازات المدرسية، ستكون هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين سيكونون بالقرب من بعضهم البعض، وهو ما تحاول الحكومة استباقه لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن حفل زفاف في بلدة أوهيرسكي هراديست بجنوب شرق البلاد أدى إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا 20 ألف حالة، من بينهم 5816 إصابة نشطة بينما تعافى 13799 شخصًا. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 397 وفاة.