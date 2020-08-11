اختيار تاريخي.. كامالا هاريس أول أمريكية سوداء مُرشحة لمنصب نائب الرئيس

كتب - محمد صفوت:

أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها نوفمبر المقبل، اليوم الثلاثاء اختيار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كامالا هاريس، نائبته في انتخابات 2020، مما يجعل سيناتور كاليفورنيا أول امرأة سوداء تترشح على بطاقة رئاسية لحزب سياسي كبير.

ويُعد ترشيح امرأة لهذا المنصب تاريخيًا؛ إذ ستصبح ثالث امرأة تشغل المنصب حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، وسبقها سيدتان فقط، هما جيرالدين فيرارو كنائبة ديمقراطية في 1984 وسارة بالين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري في 2008.

كما ستصبح هاريس البالغة من العمر 55 عامًا، أول امرأة سوداء تشغل المنصب حال نجاحه.

ويأتي اختيار هاريس بعد أشهر من التزام بايدن باختيار امرأة للانضمام إليه في هذا المنصب.

ويُعتقد أن تمثل إضافة قوية لحملة بايدن الانتخابية خاصة لخلفيتها متعددة الأعراق، حيث أنها ابنة لأبوين مهاجرين إلى أمريكا، حيث أن والدتها من جذور هندية أما والدها فمن جامايكا، وهي من مواليد 20 أكتوبر 1964 بأوكلاند في ولاية كاليفورنيا، ويعتقد حلفائها أنها يمكن أن تكمل بايدن كرمز لأمريكا المتغيرة.

وأثبتت هاريس، أنها بديل مجتهد لبايدن في الفترة الأخيرة، حيث شاركت في أحداث سياسية عبر الإنترنت مع الناخبين وعملت على جمع التبرعات للحملة.

وعملت خلال حياتها السياسية على العديد من القضايا التي شكلت محور عملها بما فيها إصلاح العدالة الجنائية وتحسين الرعاية الصحية للأمريكيين السود والعمل على معالجة عدم المساواة في البلاد، ومكافحة العنصرية خاصة في ظل أزمة كورونا والركود الاقتصادي في البلاد.

ودرست العلوم السياسية والاقتصاد وحصلت على بكالوريوس في عام 1986 من جامعة هوارد، حصلت على شهادة في القانون عام 1989 من كلية هاستينجز، عملت في الفترة من 1990 إلى 1998 نائبًا للمدعي العام في أوكلاند بكاليفورنيا.

وشغلت في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، وبصفتها عضو في الحزب الديمقراطي، منصب مدعي عام سان فرانسيسكو، وشغلت، بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا.

وتشغل، منذ عام 2017، منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعملت في لجنتين هما اللجنة القضائية ولجنة الاستخبارات.

وخاضت هاريس انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 كمرشحة عن الحزب الديموقراطي، قبل إنهاء حملتها الانتخابية في 3 ديسمبر من 2019.

وكان ترامب صرح قبل نحو أسبوعين، قائلاً: "إن هاريس اختيار جيد، ستكون اختيارًا جيدًا لبايدن إذا أصبحت نائبة له".

ومن المقرر أن يلقي بايدن وهاريس، بتصريحات غدًا الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بولاية ديلاوير لم يعلن عن موعده بعد.

وبعد إعلان جو بايدن أن كامالا هاريس ستكون نائبته في الانتخابات لعام 2020، تم تحديث موقع حملة المرشح لعرض صورة لكلا المرشحين معًا.