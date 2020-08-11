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الصحة الروسية: مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا تصل لعامين

08:47 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الصحة الروسية: مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا تصل لعامين

أرشيفية

روسيا - (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة الروسية، إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين.

وقد أصدرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، شهادة تسجيل لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية .

وبحسب البيانات، اجتاز اللقاح جميع اختبارات السلامة والفعالية اللازمة على عدة أنواع من الحيوانات، وكذلك على مجموعتين من المتطوعين، وأثبت فاعليته.

إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

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وزارة الصحة الروسية اللقاح الروسي كوفيد 19 فيروس كورونا

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