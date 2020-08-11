الفلبين مستعدة للتعاون مع روسيا في اختبار وإنتاج لقاح كورونا

مانيلا- (د ب ا):

قالت الفلبين، الثلاثاء، إنها على استعداد للتعاون مع روسيا في اختبار وإنتاج لقاح لفيروس كورونا، يقوم بتطويره علماء روس.

وتأمل روسيا في البدء في إنتاج لقاحها في اكتوبر المقبل، وقد عرضت إمداد الفلبين باللقاح أو التعاون مع الشركات المحلية لتصنيع اللقاح في مانيلا.

وجاء في بيان حكومي: "الفلبين على استعداد للتعاون مع روسيا في التجارب السريرية وإمدادات اللقاحات وإنتاجها، والمجالات الأخرى التي تعتبرها الوكالات الفلبينية والروسية عملية لمواجهة هذا الأمر الصحي الطارئ".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد قال في خطاب أمس الاثنين " عندما يصل اللقاح، يمكن أن أكون أول من يقوم بتجربته. إذا كان جيدا بالنسبة لي، إذن فهو جيد للجميع".

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 139 ألف و538 حالة. وارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى 2312 حالة ، بعد تسجيل 19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.