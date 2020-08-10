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السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

05:34 م الإثنين 10 أغسطس 2020
السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

سد النهضة

وكالات

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانًا اليوم الاثنين، أكدت فيه استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم، الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة و بدعوة من الاتحاد الافريقى و بحضور الخبراء و المراقبين.
وأوضح البيان أن الوفد السوداني طلب في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.
ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة اسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الاخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء و تشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل، لمقابلة هذه التطوارات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

سد النهضة السودان وزارة الري السودانية الاتحاد الافريقى

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