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تركيا تسجل 19 وفاة و996 إصابة جديدة بكورونا

10:20 م السبت 01 أغسطس 2020
تركيا تسجل 19 وفاة و996 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 231 ألفا و869، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وقالت وزارة الصحة التركية في بيان اليوم السبت إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و710 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 981 حالة للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 215 ألفا و516.
وذكرت الوزارة أن إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس بلغ 4 ملايين و845 ألفا و669.
من جهته،شدد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر موقع تويتر، على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس.
وأوضح قوجة أن 36 ولاية لم تسجل حالات حرجة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

فيروس كورونا تركيا حالات وفاة

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