أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

البرازيل: 2.66 مليون إصابة وأكثر من 92 ألفا وفاة بكورونا

04:14 م السبت 01 أغسطس 2020
البرازيل: 2.66 مليون إصابة وأكثر من 92 ألفا وفاة بكورونا

وما زال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في البر

برازيليا - (د ب أ)

سجلت البرازيل نحو 2.66 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت البيانات إلى وفاة نحو 92 ألفا و475 شخصًا نتيجة للإصابة بالفيروس بينما تعافى 01ر2 مليون شخص.

ومر نحو 22 أسبوعًا منذ الظهور الأول لكوفيد-19 في البرازيل .

البرازيل فيروس كورونا كوفيد-19

الخبر التالى:

هروب 59 مهاجرًا من منشأة حجر صحي بجنوب إسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94078

    عدد المصابين

  • 39638

    عدد المتعافين

  • 4805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان