البرازيل: 2.66 مليون إصابة وأكثر من 92 ألفا وفاة بكورونا
برازيليا - (د ب أ)
سجلت البرازيل نحو 2.66 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .
وأشارت البيانات إلى وفاة نحو 92 ألفا و475 شخصًا نتيجة للإصابة بالفيروس بينما تعافى 01ر2 مليون شخص.
ومر نحو 22 أسبوعًا منذ الظهور الأول لكوفيد-19 في البرازيل .
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