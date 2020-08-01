البرازيل: 2.66 مليون إصابة وأكثر من 92 ألفا وفاة بكورونا

برازيليا - (د ب أ)

سجلت البرازيل نحو 2.66 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت البيانات إلى وفاة نحو 92 ألفا و475 شخصًا نتيجة للإصابة بالفيروس بينما تعافى 01ر2 مليون شخص.

ومر نحو 22 أسبوعًا منذ الظهور الأول لكوفيد-19 في البرازيل .