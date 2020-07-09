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حمدوك يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة

01:58 م الخميس 09 يوليه 2020
حمدوك يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة

عبد الله حمدوك

وكالات:

نقلت قناة العربية الإخبارية عن مصادر أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت العربية قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن مسودة اتفاق سلام السودان، تضمن حصول الحركات المسلحة على ربع الحقائب الوزارية.

وبحسب العربية، تم التوصل إلى مسودة اتفاق سلام السودان بين الحكومة وحركات مسلحة، تتضمن تمديد الفترة الإنتقالية ٣٩ شهرًا تبدأ منذ توقيع الاتفاق، كما تضمنت حصول الحركات المسلحة على ٣ مقاعد في المجلس السيادي السوداني.

وعقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفدا الجبهة الثورية، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بفندق السلام روتانا بالخرطوم، بحضور فريق الوساطة من جمهورية جنوب السودان، تناولت القضايا العالقة التى لم يتوصل فيها طرفا التفاوض الى اتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك أوضح في تصريح صحفي أن جلسة اليوم ناقشت المقترحات التي قدمها الطرف الحكومي في جلسة الأمس، مضيفًا أن الأطراف كانت قد تداولت في الجلسات السابقة عددًا من النقاط العالقة وأن هناك توافقًا كبيرًا بينها .مي

عبد الله حمدوك حكومة السودان

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