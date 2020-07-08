الأردن: لا إصابات بفيروس كورونا وتسجيل 8 حالات شفاء

عمان - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عدم تسجَّيل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، سواءً محليّة أو خارجيّة في الأردن، اليوم الأربعاء، ليبقى العدد الإجمالي للإصابات عند 1169 حالة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى تسجيل 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وإجراء 6530 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 440825 فحصاً.