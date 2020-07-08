وزير الصحة الكويتي: شفاء 593 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 42 ألفا و108 حالات

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 593 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 42 ألفا و108 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ593 من فيروس (كورونا) مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 514 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 41 ألفا و515 متعافيا.