سفارة روسيا في بريطانيا: موسكو تحتفظ بحق الرد على العقوبات

وكالات

علقت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، على العقوبات التي فرضتها بريطانيا بحق مسؤولين روس اليوم الاثنين، قائلة: "قرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات يعكس الوضع الذي تسعى إليه المملكة لتنصيب نفسها كزعيم عالمي في سياسة العقوبات".

وأوضحت السفارة عبر تويتر، أنه تم الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بوفاة المحامي سيرجي ماجنيتسكي في ٢٠٠٩، منذ فترة طويلة.

وأكدت السفارة أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد على قرار المملكة المتحدة على أساس المعاملة بالمثل.

وكانت قد أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، فرض أول عقوبات على غرار "قانون ماجنيتسكي" ضد عشرات المسؤوليين الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات دولية لحقوق الإنسان.

وتم تسمية قانون ماجنيتسكي على اسم المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي، الذي توفي في أحد سجون موسكو في عام 2009 بعد أن كشف عن تورط مسؤولين في الاحتيال الضريبي.