الجزائر تسجل 7 وفيات و463 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) برصد 463 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 22 إصابة عن اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و404 موزعة على كل مدن البلاد.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 959 حالة.

كما أعلن عن تسجيل 392 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 11884، بينما لا يزال يتواجد 51 مريضا في العناية المركزة.

من جهة أخرى، أكد عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، أن العودة إلى الحجر الصحي غير واردة حاليًا، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء في المناطق التي تشهد "انتشارًا كبيرًا" لحالات العدوى بفيروس كورونا.

ونفى بوزيد اتخاذ قرار بمنع استعمال جهاز الكشف بالأشعة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا " أن اللجوء إليه كان في مرحلة أولى في ظل غياب أجهزة التشخيص بتقنية (بي سي آر ) في معظم الولايات ولما وصل عدد مراكز التشخيص الآن إلى 30 مركزا فمن الطبيعي أن يتم الاعتماد عليها بدل الجهاز السكانر".