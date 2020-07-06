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روسيا تؤكد ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن "انفجار نطنز"

01:41 م الإثنين 06 يوليه 2020
روسيا تؤكد ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن "انفجار نطنز"

موقع نطنز النووي الايراني

موسكو - أ ش أ

أكد سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن أسباب الانفجار في منشأة "نطنز" النووية في إيران، مشيرا إلى أنه من الضروري دراسة الوضع.

وقال فرشينين للصحفيين - حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الإثنين - إن "هذه الأنواع من الأشياء تتطلب دراسة جادة للغاية.. أعتقد أن آخر شيء هو الانغماس في نوع من الحيرة، وهذا موضوع خطير للغاية.. والسؤال جاد بشكل عام حول الوضع في هذه الأمور، بما في ذلك حول إيران " .

وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي، أن "طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا، وراء عدة أحداث وقعت مؤخرا في إيران".

وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نظنز النووية. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني، فيما قال مسؤولون آخرون إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات" لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهم.

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Asha
موقع نطنز النووي الايراني نفجار نطنز وسيا

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