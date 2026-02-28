السفارة الأمريكية في تركيا تصدر تحذيرًا أمنيًا "عالي الخطورة" لرعاياها

أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا أمنيا عاجلا، طالبت فيه مواطنيها المقيمين والزوار في تركيا باتخاذ "أقصى درجات الحيطة والحذر"، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية المتفجرة، ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المفتوحة على إيران.

ودعت السفارة، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، الرعايا الأمريكيين إلى "تجنب السفر تماما" لجنوب شرق تركيا، خاصة المناطق القريبة من الحدود الإيرانية والعراقية والسورية.

ارتباك الطيران والمظاهرات

حذّرت السفارة في بيانها من أن "النشاط العسكري الإقليمي" قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية، مطالبةً المسافرين بضرورة مراجعة شركات الطيران. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أي تجمعات أو مظاهرات قد تنطلق في المدن التركية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لحظة بلحظة.

تعليمات أمنية مشددة

وجّهت السفارة تعليمات صارمة لمواطنيها بضرورة "عدم لفت الانتباه" والابتعاد عن الأماكن العامة التي يرتادها الغربيون أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، مؤكدة أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب يقظة أمنية غير مسبوقة لضمان سلامتهم.

يأتي هذا الاستنفار الدبلوماسي الأمريكي من أنقرة، ليعزز المخاوف من تحول المناوشات الإقليمية إلى مواجهة دولية كبرى، حيث يعكس تحذير الرعايا من "النشاط العسكري" قرب الحدود الإيرانية والسورية احتمالية دخول المنطقة في نفق مظلم من العمليات العسكرية التي قد لا تتوقف عند حدود الجبهات التقليدية.

