إعلان

السفارة الأمريكية في تركيا تصدر تحذيرًا أمنيًا "عالي الخطورة" لرعاياها

كتب - مصطفى الشاعر

09:13 م 28/02/2026

السفارة الأمريكية في تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا أمنيا عاجلا، طالبت فيه مواطنيها المقيمين والزوار في تركيا باتخاذ "أقصى درجات الحيطة والحذر"، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية المتفجرة، ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المفتوحة على إيران.

ودعت السفارة، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، الرعايا الأمريكيين إلى "تجنب السفر تماما" لجنوب شرق تركيا، خاصة المناطق القريبة من الحدود الإيرانية والعراقية والسورية.

ارتباك الطيران والمظاهرات

حذّرت السفارة في بيانها من أن "النشاط العسكري الإقليمي" قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية، مطالبةً المسافرين بضرورة مراجعة شركات الطيران. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أي تجمعات أو مظاهرات قد تنطلق في المدن التركية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لحظة بلحظة.

تعليمات أمنية مشددة

وجّهت السفارة تعليمات صارمة لمواطنيها بضرورة "عدم لفت الانتباه" والابتعاد عن الأماكن العامة التي يرتادها الغربيون أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، مؤكدة أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب يقظة أمنية غير مسبوقة لضمان سلامتهم.

يأتي هذا الاستنفار الدبلوماسي الأمريكي من أنقرة، ليعزز المخاوف من تحول المناوشات الإقليمية إلى مواجهة دولية كبرى، حيث يعكس تحذير الرعايا من "النشاط العسكري" قرب الحدود الإيرانية والسورية احتمالية دخول المنطقة في نفق مظلم من العمليات العسكرية التي قد لا تتوقف عند حدود الجبهات التقليدية.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الأمريكية في أنقرة تركيا إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
الخارجية الإيرانية: خامنئي والرئيس بزشكيان بصحة جيدة
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: خامنئي والرئيس بزشكيان بصحة جيدة
"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية
شئون عربية و دولية

"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية
مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد