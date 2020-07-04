اندلاع حريق في محطة طاقة إيرانية

وكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن حريقا شب، في محطة للطاقة في جنوب غرب البلاد هو الأحدث في سلسلة الحرائق والانفجارات التي أصاب بعضها مواقع حساسة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال مصطفى رجبي مشهدي المتحدث باسم شركة تافانير للطاقة، التي تديرها الدولة لوكالة تسنيم للأنباء، إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولا في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز. وأضاف أن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي.

ووقعت حوادث أخرى في عدة مرافق بأنحاء البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا" شبه الرسمية، أن تسربا لغاز الكلور حدث في وحدة بمصنع كارون للبتروكيماويات بالقرب من ميناء الإمام الخميني على الخليج يوم السبت مما تسبب في إصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم المصنع مسعود شابانلو للوكالة "في هذا الحادث عانى 70 شخصا كانوا قريبين من الوحدة من إصابات طفيفة بسبب استنشاق غاز الكلور ونقلوا إلى المستشفى بمساعدة رجال الإنقاذ".

وأضاف أن جميع المصابين ما عدا اثنين خرجوا من المستشفى.