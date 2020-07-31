الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. وتنظيم ناجح لصلاة العيد في فيينا وسط إجراءات صحية

فيينا- (أ ش أ):

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بخالص التهنئة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس النمساوي -في تصريح اليوم الجمعة - عيدا مباركا وسعيدا لكل المسلمين حول العالم يشمله السلام والخير والإخاء.

على جانب آخر.. أقام المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا صلاة العيد بحضور كبير لمسلمي النمسا، وشهدت الصلاة تنظيما جيدا وناجحا حيث حافظ المصلون على التباعد والاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة.