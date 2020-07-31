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الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. وتنظيم ناجح لصلاة العيد في فيينا وسط إجراءات صحية

02:38 م الجمعة 31 يوليه 2020
الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. وتنظيم ناجح لصلاة العيد في فيينا وسط إجراءات صحية

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

فيينا- (أ ش أ):

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بخالص التهنئة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس النمساوي -في تصريح اليوم الجمعة - عيدا مباركا وسعيدا لكل المسلمين حول العالم يشمله السلام والخير والإخاء.

على جانب آخر.. أقام المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا صلاة العيد بحضور كبير لمسلمي النمسا، وشهدت الصلاة تنظيما جيدا وناجحا حيث حافظ المصلون على التباعد والاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة.

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ألكسندر فان دير بيلين فيينا صلاة العيد عيد الأضحى النمسا

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