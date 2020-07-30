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الحوثيون يفرجون عن زعيم البهائيين في اليمن

06:33 م الخميس 30 يوليه 2020
الحوثيون يفرجون عن زعيم البهائيين في اليمن

الحوثيون

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت الحوثيين في اليمن والمدعومة من إيران، اليوم الخميس، الإفراج عن زعيم البهائيين، حامد بن حيدرة، المعتقل لدى الجماعة منذ عام 2013، إلى جانب خمسة آخرين من ذات الطائفة.

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) عبر حسابه على موقع "تويتر": "تنفيذا لتوجيهات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى(تابع للجماعة) تم إطلاق سراح البهائيين في لفتة كريمة جسدت الطبيعة اليمنية الميّالة للصفح والعفو".

وأضاف :"والأمل كل الأمل أن يُقابل هذا الموقف النبيل بالمزيد من الالتزام والاحترام التام للقوانين النافذة ومراعاة النظام العام للمجتمع اليمني".

كان المشاط، قد وجه في مارس الماضي، الإفراج عن جميع السجناء البهائيين والعفو عن حامد حيدرة(زعيم البهائيين في اليمن) من عقوبة الإعدام والإفراج عنه.

واعتقل الحوثيون حيدرة والخمسة الآخرين بتهمة" التجسس والردة"، حيث أيدت محكمة الاستئناف في صنعاء(خاضعة لسيطرة الجماعة)، في مارس الماضي، حكما يقضي بإعدام حيدرة.

الحوثيين صنعاء زعيم البهائيين اليمن

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