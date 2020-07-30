لإفتاء الحُجاج عن بُعد.."روبوت الفتوى الإلكتروني" في مسجد نَمرة (صور)

أوّلها كان عرفة.. البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج" (صور)

كتبت- رنا أسامة:

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني"؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن.

وهذه الخدمة الذكية الأولى في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكولات الصحية وتطبيقًا لقرار التباعد المكاني، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المُستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد نَمرة، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بُعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.

وتوافد حوالي 10 آلاف من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر، الخميس، إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة لتأدية المناسك بأمان.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.