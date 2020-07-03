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المفوضية الأوروبية توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

07:28 م الجمعة 03 يوليه 2020
المفوضية الأوروبية توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

المفوضية الأوروبية

روما - أ ش أ

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج الحالات المستعصية من المصابين بفيروس كورونا، المستجد في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الصحة ستيلا كيرياكيدس -في بيان صحفي- "لن ندخر أي جهد في جهودنا لضمان علاجات أو لقاحات فعالة ضد الفيروس"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

تأتي موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على استخدام هذا العقار كخطوة أخيرة لأول علاج معتمد في أوروبا للتصدي لـ(كوفيد- 19).

وجاء القرار إثر توصية، الأسبوع الماضي، من وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" باستخدام العقار مع مرضى (كوفيد- 19)، الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما ويعانون من التهابات رئوية وبحاجة للأكسجين.

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المفوضية الأوروبية فيروس كورونا عقار ريمديسيفير كوفيد 19

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