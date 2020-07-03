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تركيا: وفاة شخصين وإصابة 74 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا

02:12 م الجمعة 03 يوليه 2020
تركيا: وفاة شخصين وإصابة 74 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن شخصين لقيا مصرعما وأصيب 74 آخرون من بين 189 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا صباح اليوم الجمعة في صقاريا شمال شرقي البلاد.

وقال المسئول المحلي سيتين أوكتاي كالديري - في تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية - "كان هناك نحو 150 عاملًا بالمصنع الذي يقع خارج بلدة (خيندق) بمحافظة (ساكاريا).

وأوضح المسئول أنه تم نقل ما لا يقل عن 56 عاملًا للمستشفى لتلقي العلام اللازم، مضيفًا أنه لا توجد حالات وفاة من بين ضحايا الحادث الذي لم يعرف على الفور سبب حدوثه.

كما أفادت الأنباء بأن من بين العمال المصابين، ثلاثة أشخاص يرقدون في حالة صحية حرجة.

وتم الدفع برجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المصنع الذي يقع بعيدًا عن المناطق السكنية، ومع ذلك فإن استمرار الانفجارات عرقل جهود السيطرة على الحريق.

وأظهر فيديو تليفزيوني سحابة دخانية كبيرة تتصاعد من المصنع، كما أفادت وسيلة إعلامية محلية بأن السلطات قد أغلقت الطرق المؤدية إلى المصنع حيث هرعت العائلات إلى موقع الحادث للحصول على أنباء بشأن أحبائهم بالمنطقة.

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