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الشرطة الكندية: مسلح يقتحم مقر سكن ترودو ويختبئ داخله لساعتين

10:47 ص الجمعة 03 يوليه 2020
الشرطة الكندية: مسلح يقتحم مقر سكن ترودو ويختبئ داخله لساعتين

الشرطة الكندية

وكالات:

اقتحم مسلح بشاحنته بوابة عقار يعيش فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، واختبأ داخل لمدة ساعتين، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه، حسبما نقلت سكاي نيوز.

قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان، إن ترودو لم يكن متواجدا وقت الحادث في أوتاوا، لافتة إلى أن المشتبه به عضو في القوات المسلحة الكندية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضحت الشرطة أن الرجل اقتحم البوابة بشاحنته في الساعة 6:30 صباحا، وتم العثور عليه في دفيئة في العقار الفسيح، واعتقاله بعد ساعتين.

من جانبها، رفضت متحدثة باسم وزير الدفاع الكندي التعليق على الموضوع، في ظل استمرار التحقيق واستجواب المشتبه به.

ويعيش ترودو وزوجته وأطفاله الثلاثة في منزل ريفي بالعقار المخصص لإقامة الحاكم العام لكندا، لأن مقر الإقامة التقليدي لرئيس الوزراء في حاجة للتجديد.

الشرطة الكندية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي

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