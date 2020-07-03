الصين تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الجمعة عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حالتان في العاصمة العاصمة بكين وثلاث حالات من القادمين من خارج البلاد.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في البلاد أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يبقي إجمالي الوفيات عند 4634 حالة من بين 83 الفا و 542 إصابة شهدتها البلاد منذ الإبلاغ عن اكتشاف الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.
وأضافت اللجنة أن 103 أشخاص آخرين لا يزالون تحت إجراءات العزل ويجري رصدهم كحالات مشتبه بها أو بسبب ايجابية فحصهم للفيروس دون ظهور أعراض.
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