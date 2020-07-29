الإمارات تلقي القبض على زعيم عصابة "كولن جن" البريطاني

أبو ظبي - (د ب أ)

تمكنت السلطات الإماراتية، من إلقاء القبض على كرايج مارتين موران، زعيم عصابة "كولن جن" الإجرامية المنظمة "بريطاني" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في موطنه لتورطه في جرائم اتجار بالمخدرات، وبالأسلحة النارية، إلى جانب تهم نقل أسلحة، وتزعم عصابة إجرامية.

وألقت السلطات القبض على المتهم من قبل شرطة دبي بعد تلقيها النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وسلمته إلى السلطات البريطانية بعد عرضه على النيابة العامة في دبي واتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمه طبقا للقوانين الدولية.

وقال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن إلقاء القبض على زعيم عصابة "كولن جن" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في شرطة دبي، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت بحرفية وسرعة عالية من خلال كمين محكم.

وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه وفقا للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة البريطانية لمراقبة المطلوبين الدوليين وتمرير المعلومات بين الجانبين، وصدور النشرة الحمراء بحق زعيم عصابة "كولن جن"، وضعته شرطة دبي تحت المراقبة اللصيقة على مدار عدة أيام.

ولفت إلى أن فرق البحث والتحري تمكنت بعد تحديد مكان إقامته ومتابعة تحركاته اليومية من إعداد كمين محكم لإلقاء القبض عليه، حيث داهمت فرق المداهمة سيارته بعد خروجه من مقر سكنه مباشرة، وتمكنت من السيطرة عليه بسهولة دون أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف.

والمتهم من أصحاب السوابق في موطنه منذ أن كان عمره 16 عاما، ودخل السجن أكثر من مرة أبرزها بعد ارتكابه جريمة سطو مسلح برفقة آخر على محل مجوهرات في مدينة نوتنجهام، ما أدى إلى مقتل صائغ، وقضى عقوبة هذه الجريمة بالسجن لمدة 13 عاما.

وأدين أيضا من محكمة الجنايات في مدينة نوتنجهام في قضية بيع عقاقير مخدرة قدرت قيمتها بملايين الجنيهات وقضى عقوبته في السجن لكنه خرج العام الماضي ونفذ جرائم أخرى في موطنه لتصدر بحقه مؤخرا عقوبة جديدة بالسجن المؤبد وصدور النشرة الحمراء لضبطه من قبل الانتربول.

يشار الى أن التعاون بين شرطة دبي و الأجهزة الشرطية الدولية أثمر عن تسليم 52 مطلوبا دوليا عالميا خلال الفترة الماضية، ومن أبرز قضايا المطلوبين دوليا الذين سلمتهم شرطة دبي إلى الدول المعنية قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، ومن تلك الدول، هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين.