السعودية: الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم

منى- (أ ش أ):

توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء إلى المسجد الحرام؛ لتأدية طواف القدوم "اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم"، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ.

وذكرت وكالة الانباء السعودية - في بيان اليوم - أنه يتم أداء المناسك هذا العام وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية اتبعت الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ، فضلًا عن اعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر من خلال وضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي (الصحن - المسعى) قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج الحجاج.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام.