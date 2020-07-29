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الاحتجاجات في إسرائيل: زعيم المعارضة يتهم نتنياهو بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين

02:03 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الاحتجاجات في إسرائيل: زعيم المعارضة يتهم نتنياهو بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (بي بي سي):

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "يديه أصبحتا ملوثتين بدماء المتظاهرين" الذين تعرضوا للاعتداء خلال مسيرة مناهضة للحكومة يوم الاثنين الماضي.

وهاجم لابيد نتنياهو وقال " إنه ورسله حرضوا على أعمال العنف "خلال المسيرة التي شهدت اشتباك نشطاء اليمين المؤيد لنتنياهو بضراوة مع المحتجين خارج منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانافي تل أبيب.

وكان المتظاهرون يحتجون على محاولة الوزير تفريق المظاهرات التي تجمعت أمام مقر نتنياهو في القدس احتجاجا على تعاطي الحكومة مع تبعات تفشي فيروس كورونا.

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