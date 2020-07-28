دول الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من قانون الأمن في هونج كونج

بروكسل - (د ب أ)

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على حزمة مشتركة من الإجراءات الممكنة للرد على قانون الأمن القومي لهونج كونج، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على تصدير المواد إلى المدينة التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو المراقبة.

وأعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن "قلقها البالغ" بشأن قانون الأمن القومي الذي يستهدف الأنشطة التي تعتبرها بكين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية في المدينة الصينية شبه المستقلة.

وأثار القانون المخاوف بين النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج وأثار إدانة من الحكومات في جميع أنحاء العالم المعنية باعتبار أنه يهدد الوضع الراهن "دولة واحدة ونظامان".

وبعد أسابيع من المناقشات، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي ردها المشترك في بيان اليوم الثلاثاء، قائلة إنها سوف تبحث في طرق إضافية لدعم المجتمع المدني وتوفير المزيد من التبادل الأكاديمي، على سبيل المثال.

ومع ذلك، فإن الموقف المشترك لا يذكر عقوبات محتملة أو كيف يمكن تنفيذ التدابير المحتملة بالضبط.

ويدعو الموقف المشترك الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة تنفيذ القانون ومراجعة تأثير استجابة التكتل بحلول نهاية العام.