أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الصين تعلق اتفاقات تبادل المطلوبين بين هونج كونج و3 دول غربية

11:20 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
الصين تعلق اتفاقات تبادل المطلوبين بين هونج كونج و3 دول غربية

متظاهرون في هونغ كونغ

بكين- (أ ف ب):

أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونج كونج وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.

وهذا الاجراء رمزي لان هذه الدول سبق وعلقت احاديا هذه المعاهدات احتجاجا على القانون الجديد المطبق منذ 30 حزيران/يونيو في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين للصحافة "تلك الأفعال الخاطئة (...) مساس خطير بأسس التعاون القضائي".

وأوضح "قررت الصين تعليق معاهدة تسليم مطلوبين بين هونج كونج وكندا واستراليا وبريطانيا وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية".

ودعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الصين للعودة عن قانونها حول الأمن القومي في هونج كونج.

وهذا القانون الجديد يثير مخاوف لدى المعارضة الديموقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات في هونج كونج التي تعد 7,5 مليون نسمة واعيدت للصين في 1997.

وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار ويضع حدا لأعمال التخريب التي ارتكبت خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في 2019 وسيساهم في قمع التيار الناشط من أجل الاستقلال.

ومنذ 1997 تتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية التي يحكمها الحزب الشيوعي. ويتمتع سكانها بحرية التعبير وحرية الصحافة وعدالة مستقلة.

هذا المحتوى من

الصين هونج كونج اتفاقات تبادل المطلوبين

الخبر التالى:

تركيا: قد نوقف "مؤقتًا" عمليات التنقيب في المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن "عملية عسكرية" بسبب سد النهضة: "اللي خايف مش بيهدد"