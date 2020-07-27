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فلسطين تدعو "الصليب الأحمر" لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى

07:08 م الإثنين 27 يوليه 2020
فلسطين تدعو "الصليب الأحمر" لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

فلسطين - (أ ش أ)

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل جائحة "كورونا".

واستعرضت الوزيرة، خلال لقائها، اليوم الاثنين، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليس دوبوف في رام الله، استكمال برنامج زيارة أهالي الأسرى وفق البروتوكولات الصحية التي أعدتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت الكيلة، خلال اللقاء، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خصوصاً المرضى منهم، في وقت لا تقوم فيه بأية إجراءات من شأنها حماية أرواح الأسرى خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن وزارة الصحة مستعدة لإرسال وفود عبر الصليب الأحمر للاطمئنان على أوضاع الأسرى داخل السجون ومتابعتهم صحيًا، مؤكدة أن إهمال سلطات الاحتلال بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأسرى المرضى يشكل خطراً على حياتهم، وهو مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية وبينها اتفاقية جنيف الرابعة.

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مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر إسرائيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى

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